Héél grote verschuiving op til in Belgisch voetbal? Nils Van Brantegem zal zijn enorme macht zien smelten

Nils Van Brantegem is een naam als een klok in het Belgische voetbal. Het lot van de profclubs ligt vaak in handen van de man. Maar dat zou wel eens voorbij kunnen zijn.

Nils Van Brantegem is vandaag licentiemanager, kalendermanager én Chief Financial Officer bij de Pro League. Met andere woorden: hij beslist over de financiën van de clubs, het voortbestaan van de clubs én het al dan niet drukke programma. Maar daar wil de Belgische voetbalbond - zeker na de recente discussie over de te drukke kalender voor teams die Europees actief zijn - paal en perk aan stellen. Voor alle duidelijkheid: er zijn géén bewijzen van belangenvermenging, maar drie petten is te veel. Drie petten is te veel Een eerste interne audit van Deloitte heeft uitgewezen dat zo’n functies niét kunnen gecombineerd worden. Het is dan ook de bedoeling dat de bevoegdheden over de licenties én kalender binnenkort helemaal naar de KBVB verhuizen. Nils Van Brantegem zal het alvast een pak minder druk hebben…