POLL: Sportclubs overwegen om lidgelden te verhogen: zou u meegaan in dat verhaal?

Vanaf 1 januari is het regime waarbij sportclubs hun trainers onbelast kunnen uitbetalen voorbij. Zonder hogere inkomsten, bijvoorbeeld door meer lidgeld te vragen, zouden clubs in de problemen kunnen komen. Wat als de lidgelden effectief de hoogte in gaan?

De Vlaamse Sportfederatie liet verstaan dat het niet gediend is met die nieuwe regeling en dat het zwartwerk in de hand zou werken of een fikse verhoging van het lidgeld. Wat als de clubs dat laatste effectief doorvoeren. Gaat uzelf een (veel) hogere som betalen om actief te blijven bij uw sportclub. Dezelfde vraag als u kinderen heeft. Laat het ons weten in de poll. Discussiëren kan uiteraard in de comments.

Zou u overwegen om uzelf/uw kind niet meer in te schrijven bij een sportclub als het lidgeld flink de hoogte in gaat? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja 50% Nee 50% Stem Je kan nog stemmen tot 11/12/2020 16:00.