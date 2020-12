Ex-spits van Real Madrid, AC Milan en Manchester City hangt negen jaar cel boven het hoofd

Zijn carrière heeft de hoge verwachtingen nooit waargemaakt. De Braziliaanse spits Robinho speelde wel voor de grootste clubs ter wereld, maar kon er nooit helemaal overtuigen. En de 36-jarige heeft ook naast het veld de nodige problemen.

Robinho werd in 2017 bij verstek veroordeeld voor groepsverkrachting. Daar kreeg hij negen jaar cel voor, maar hij tekende beroep aan. Nu, drie jaar later, moet hij weer voorkomen. Robinho moet zich donderdag verantwoorden voor deelname aan een groepsverkrachting in een Milanese disco. Eerder werd hij in 2009 al eens beschuldigd van verkrachting, maar ook vrijgesproken.

De Braziliaan heeft sowieso al een turbulent leven gekend. Toen hij bij Santos debuteerde werd hem een grote toekomst voorspeld en hij trok ook naar Real Madrid. Ook speelde hij voor AC Milan en Manchester City, maar zijn talent kwam nooit tot volle ontplooiing.