Mag Anderlecht-jonkie beginnen dromen van een eerste selectie bij de Rode Duivels? "Je moet je onderscheiden want de concurrentie is enorm"

Ondanks de matige resultaten in de competitie was RSC Anderlecht voorbije maanden toch hofleverancier voor de Rode Duivels. Maar Sambi Lokonga lijkt nog niet meteen een telefoontje te hoeven verwachten van bondscoach Roberto Martinez.

Sambi Lokonga doorliep de jeugdreeksen op Neerpede, maar is ondertussen al vier seizoenen actief in de hoofdmacht van RSC Anderlecht. De 21-jarige middenvelder groeide er uit tot één van de vaste basispionnen. Door de blessure van Hendrik Van Crombrugge kreeg het jeugdproduct de voorbije wedstrijden zelfs de aanvoerdersband (tijdelijk) aangeboden.

In vergelijking tot Yari Verschaeren, Jérémy Doku (inmiddels Stade Rennes), Landry Dimata, Elias Cobbaut en Hannes Delcroix kon Sambi Lokonga nog geen selectie bij de Rode Duivels afdwingen. Ondanks de vele adelbrieven die de jonge middenvelder al kan neerleggen denkt Thomas Buffel dat hij nog niet meteen een telefoontje van bondscoach Roberto Martinez hoeft te verwachten: "Een selectie is nog niet voor nu. De concurrentie op het middenveld is enorm", vertelt Thomas Buffel aan Het Laatste Nieuws.

De gewezen aanvaller van KRC Genk en Zulte Waregem vindt dat Lokonga zich eerst moet onderscheiden van de rest. Maar het is voor de middenvelder nog zoeken naar zijn beste positie. De ene posteert hem op de "zes", anderen zien hem dan weer liever aanvallend het spel maken: "Hoger op het veld gaat hij straffere statistieken kunnen neerleggen, Sambi scoort relatief gemakkelijk", concludeert Buffel.