Gent-middenvelder Niklas Dorsch lovend over aanpak van nieuwe trainer: "We hebben al meer beelden gezien dan de afgelopen maanden samen"

Hein Vanhaezebrouck is ondertussen al bijna een week actief als "nieuwe" trainer van KAA Gent. Ondanks het verlies op bezoek bij KV Oostende, hoopt hij donderdag in de Europa League punten te sprokkelen tegen het Duitse Hoffenheim.

Donderdag staat de laatste speeldag in de Europa League op het programma. KAA Gent neemt het in groep L op tegen groepsleider Hoffenheim. Het wordt voor Niklas Dorsch dus een spannende terugkeer naar zijn thuisland. Want de opdracht luidt nochtans heel simpel, een zesde opeenvolgende Europese nederlaag vermijden. Dat beseft de Duitser maar al te goed: "We willen echt geen nul op achttien pakken."

Niklas Dorsch streek pas deze zomer neer in de Ghelamco Arena, maar zit ondertussen dus al aan zijn vierde trainer bij de Buffalo's: "Ik probeer mezelf altijd te verbeteren. Onder Vanhaezebrouck hebben we al meer beelden gezien dan de afgelopen maanden samen. Deze aanpak spreekt me echt aan."