Philippe Montanier is duidelijk over intenties tegen Benfica

Na donderdagavond zit het Europees avontuur van Standard er sowieso op. Maar tegen Benfica willen ze wel nog een statement maken.

Standard wil er vol voor gaan tegen Benfica en nog wat punten pakken voor de Belgische coëfficiënt. En voor de eer uiteraard. "Dat Benfica gaat roteren? Ze hebben een erg indrukwekkende kern, ook hun 'vervangers' zijn van enorm niveau", is coach Montanier duidelijk op zijn persconferentie.

Voortbouwen

"Maar we gaan er volop voor gaan. We willen ons avontuur in de Europa League op een zo mooi mogelijke manier afsluiten. In Portugal was er een groot verschil tussen beide ploegen. We willen laten zien dat dat verschil nu minder groot is."

"Onze voorbije wedstrijden in de Europa League waren goed, daar willen we op voortbouwen en dat gebruikelijke niveau bevestigen." Dat zal hij wel moeten doen zonder Duje Cop, Selim Amallah en Maxime Lestienne, allen geblesseerd. Dussenne is geschorst.