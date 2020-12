De fijnzinnigste linkspoot van het land speelt bij... Eupen (eindelijk drukt hij ook zijn stempel)

Als je op zoek bent naar een speler die met één penseelstreek een match in zijn plooi kan leggen, dan moet je maar eens in de Oostkantons gaan kijken. Stef Peeters is één van de fijnzinnigste spelers in 1A, maar heeft nog nooit echt de lof gekregen die hij verdient.

Het seizoen 2016-2017 bij Sint-Truiden is het beste dat hij tot nu toe gekend heeft. Vijf goals en dertien assists in 39 matchen. Maar ook toen bleef dat opvallend onder de radar. De Belgische clubs bleven opvallend stil en het bescheiden Caen trok hem aan voor 1,35 miljoen euro. Toch wel peanuts voor een speler met zo'n statistieken. De linkse voet van Peeters is er eentje waar velen jaloers op zijn. Hij kan er echt mee schilderen. Daarmee verbaasde het ook iedereen dat het zo lang duurde voor hij zijn eerste vrijschopdoelpunt voor Eupen scoorde. Maar 't was wel een pareltje tegen Standard. Cercle Brugge liet hem afgelopen zomer voor 700.000 euro naar de Oostkantons vertrekken. Een speler die in een degradatieteam goed was voor 6 goals en 3 assists... Metronoom Bon, een goeie deal voor Eupen, maar het duurde lang voor hij de metronoom van de club werd. Alhoewel hij alles speelde, kwam hij te weinig in het beslissend stuk van het veld voor. Eén goal en 3 assists. Maar sinds hij meer in de aanvallende patronen betrokken wordt, gaat het Eupen wel meer voor de wind. 8 op 12 in de laatste vier wedstrijden. Peeters is nog steeds maar 28 en kan bij elke ploeg een rol spelen. Maar bij Eupen is de kans ook kleiner dat hij zich in de kijker speelt. Alhoewel, sinds een maand spelen ze daar weer fris van de lever en maken ze het elke ploeg moeilijk. Niet toevallig terwijl Peeters zijn beste vorm gevonden heeft.