Vanhaezebrouck weerlegt dip van Club Brugge én liet zich uit over Dennis: "In mijn tijd hadden we hem bij zijn nekvel gegrepen"

Hein Vanhaezebrouck is opnieuw coach van KAA Gent en dus gaan we zijn analysewerk mogelijk opnieuw moeten missen. Jammer, want zijn column van afgelopen week was nog balderop zoals dat wordt gezegd.

“Dennis zijn gedrag met de bus van Club Brugge? In mijn tijd hadden we hem bij zijn nekvel gepakt en in de bus gesleurd”, klonk het in Het Nieuwsblad. “Ofwel hebben zijn ploegmaats een poging ondernomen en weten we dat niet, ofwel had hij al het nodige krediet verloren in de groep en was het een moment om hem eens met de voeten op de grond te zetten.”

“Hij danst met zijn gedrag op een slappe koord, maar is er in tegenstelling tot bijvoorbeeld Lamkel Zé nog niet afgevallen.”

Geen grote zorgen

“Club Brugge in een dip? Ik zou dat niet echt een dip noemen. Vorig jaar waren ze een straaljager en dat lukt nu niet, maar dat vind ik normaal. De tegenstand is sterker geworden, het Europees programma zwaarder om dat de CL later begon.”

“Desondanks: vorig jaar hadden ze 34 op 45 na vijftien wedstrijden, dat zijn maar vier punten meer dan dit jaar. Ik denk niet dat Mannaert of Verhaeghe zich grote zorgen maken.”