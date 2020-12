In Italië is (nog) niet iedereen overtuigd: "Op fysiek vlak is Lukaku een beest, maar daar stopt het ook"

Romelu Lukaku heeft de ambitie om op een dag de beste spits ter wereld te zijn. Nochtans kreeg de Rode Duivel al veel kritiek over zich heen. Antonio Cassano is het daar allerminst mee eens.

Kennen jullie Antonio Cassano nog? De Italiaanse aanvaller was ooit hét talent van AS Roma. Hij versierde zelfs een transfer naar Real Madrid, maar in de Spaanse hoofdstad deed hij zijn imago van bad boy alle eer aan. Wat volgde was dan ook een zwerftocht in de Serie A.

Cassano reageerde bij BoboTV heftig op één van de uitspraken van Romelu Lukaku. “Ik behoor momenteel tot de vijf beste spitsen ter wereld”, had Big Rom zich laten ontvallen. Dat kan je via DEZE LINK nog een keertje nalezen.

Volgens mij hangen er twee kabeljauwen waar zijn voeten moeten hangen

“Voor mij staat hij niet eens in de top vijf”, reageert een heftige Cassano. “Op fysiek vlak is Lukaku een beest, maar daar stopt het ook. Elke bal die hij controleert belandt vijftig meter verder. Volgens mij hangen er twee kabeljauwen waar zijn voeten moeten hangen. Heeft hij eigenlijk al een prijs gewonnen?”