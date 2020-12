Deze reportster kreeg Conte woedend: "Denk na voor je iets vraagt"

Inter ligt uit Europa en dat heeft de gemoederen bij de Italiaanse club wat verhit. Antonio Conte komt door de vroege uitschakeling nog wat meer onder vuur te liggen en de nervositeit stijgt. Dat mocht een ook een journaliste van Sky Italia ondervinden.

Als je twee keer 0-0 speelt tegen Shakhtar Donetsk vraag je natuurlijk om problemen. De journaliste wou wel eens weten of Conte vond dat zijn spelers er alles aan gedaan hadden. "Je mag je mening hebben, dat respecteer ik. Ik ben het er niet mee eens, want ik denk dat het team alles heeft gegeven wat het had, alles deed wat nodig was", zei hij.

Vorig seizoen won Inter nog makkelijk met 5-0 tegen Shakhtar merkte ze nog op. En toen ontplofte Conte. "Shakhtar kwam hier en veranderde hun tactiek tegen ons om ons te neutraliseren. Ze verloren met 5-0, dus ja, dan hebben ze een ander strijdplan. Denk na voordat je vragen stelt!"