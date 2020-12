John Van den Brom praat met veel respect over Kompany: "Er zit echt wel een idee achter het plan van Anderlecht en Kompany weet waar hij mee bezig is"

In aanloop naar de wedstrijd tussen Anderlecht en Genk sprak John Van den Brom over zijn huidige werkgever. Hij liet ook zijn licht schijnen over de gang van zaken bij Anderlecht.

John Van den Brom kent een foutloze start bij KRC Genk. In zijn interview bij VTM Nieuws liet de Nederlander zich uit over zijn huidige club en zijn ex-club.

Op de vraag 'Kan je met KRC Genk alle ploegen in eerste klasse aan?' antwoordde John Van den Brom: "Ja klopt, dat denk ik inderdaad. Ik sta elke dag met plezier op omdat ik als trainer kan werken in een hele mooie club met een mooie spelersgroep die op dit moment heel succesvol is, ik ben happy".

De Nederlandse coach vind het toch leuk om terug te keren naar zijn ex-club Anderlecht. "Ik ken wel slechts drie mensen die nog werken binnen de club, maar het is als trainer interessant om te kijken hoe wij ons gaan presenteren tegen teams zoals Anderlecht. We hebben veel vertrouwen en zijn helemaal fit. KRC Genk is goed en dat willen we morgen bevestigen", aldus John Van den Brom.

Ook over Kompany sprak de 54-jarige trainer zijn mening uit: "Ik kijk natuurlijk vooral naar mijn eigen ploeg, maar er zit echt wel een idee achter het plan dat er is bij Anderlecht. Het kost tijd en die tijd dien je de coach te geven. Al dient tijd wel gezien te worden in relatie met resultaten. Anders kan dit niet blijven duren."