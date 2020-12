Hoezo is er niets meer om voor te spelen bij Standard? "Van deze affiche droomt iedereen"

Laurent Jans speelde vorige week goed voor Standard op bezoek bij het Schotse Rangers, maar door de nederlaag (3-2) is Europees overwinteren onmogelijk geworden.

Laurent Jans is zichzelf helemaal aan het vinden bij Standard: "In het begin was het niet makkelijk voor me. Ik heb tijd nodig gehad om me aan te passen aan de tactische schema's van de coach en het ging niet meteen makkelijk."

"Maar de voorbije weken gaat het steeds beter. Vorige week ging het ook goed, we hadden meer verdiend tegen de Rangers. Nu moeten we doorgaan op dit pad en strijden met Benfica om het Europees avontuur goed af te sluiten."

"Een match waar niets meer te winnen of te verliezen is? Het blijft een prestigepartij. Alle voetballers dromen van dit soort wedstrijden."

"De groep is dus zeer gemotiveerd en geconcentreerd om er het beste van te maken", aldus nog Jans op de persconferentie.