Geen Champions League voor Inter Milaan dat ook sterspelers niet echt lijkt te gebruiken

Wat is er aan de hand met Inter Milaan? Woensdag hadden ze nog de uitgelezen mogelijkheid om Europees te overwinteren maar in eigen huis kwamen de Italianen niet verder dan een 0-0 tegen Shakhtar Donetsk.

In de competitie doet Inter Milaan het behoorlijk. Onder Antonio Conte staat Inter Milaan op een tweede plek met vijf punten achterstand op AC Milaan. Toch beschikt de 51-jarige Italiaan die bekend staat voor zijn 3-5-2 opstelling over zéér veel kwaliteit.

Christian Eriksen

De Deense spelverdeler kwam in januari dit jaar over van Tottenham. Daar was Eriksen één van de belangrijkste spelers maar bij Inter wil het maar niet lukken. Eriksen krijgt niet veel kansen van Conte en moet het vaak stellen met een invalbeurt.

Radja Nainggolan

De ex-Rode Duivel zou een nieuwe kans krijgen bij Inter Milaan maar kwam dit seizoen, mede door een spierblessure, nog maar vier keer in actie. Telkens met een invalbeurt in de laatste minuten van de wedstrijd.

Naast Eriksen en Nainggolan behoort ook ex-Club Brugge speler Ivan Perisic en ex-Barcelona speler Alexis Sánchez tot de selectie van Inter. De Kroaat en de Chileen kwamen wel al echt aan spelen toe onder Conte.