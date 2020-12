Italiaanse WK-held en één van de beste ooit overleden op 64-jarige leeftijd

De Italiaanse voetbalwereld is in rouw. Paolo Rossi, het icoon dat de Squadra in 1982 naar de wereldtitel leidde, is op 64-jarige leeftijd overleden.

Het voetbalicoon moest de strijd staken na een ongeneeslijke ziekte. "Ik heb heel slecht nieuws, Paolo Rossi heeft ons verlaten", schreef RAI-presentator Enrico Varriale op Twitter. Rossi was bij de tv-zender ook actief als analist. Rossi won met Juventus twee titels, Europacup I en de Coppa Italia. Maar hij zal in het land altijd herinnerd worden als de man die één van de beste prestaties ooit op een WK leverde. Hij knikkerde in 1982 in Spanje eigenhandig Brazilië uit het toernooi met drie goals en leidde hen daarna naar de wereldtitel. Hij scoorde ook twee keer tegen Polen. In de finale tegen West-Duitsland opende hij de score en de Squadra won met 3-1. Hij werd daarmee topschutter van het toernooi.