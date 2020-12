Ronde Europa League: Real Sociedad redt overwintering op nippertje, AZ krijgt koude douche over zich heen

Standard, KAA Gent en Antwerp FC kwamen vanavond in actie, maar de volledige laatste speeldag van de Europa League is afgewerkt. Hoe zien de uitslagen eruit?

Dundalk 2 - 4 Arsenal FC

The Gunners wonnen vanavond met 2-4 bij Dundalk FC. Arsenal FC is op die manier de enige club in Europa die de groepsfase kan afsluiten met een perfect rapport. De Ieren hebben dan weer geen enkel punt gesprokkeld.

Lech Poznan 0 - 2 FC Rangers

In de groep van Standard won FC Rangers in Polen. De Schotse topclub pakt zo de groepswinst voor SL Benfica. Het tweede doelpunt van de wedstrijd werd overigens gescoord door Ianis Hagi.

SSC Napoli 1 - 1 Real Sociedad

In de allerlaatste minuut bezorgde Willian José met de gelijkmaker Real Sociedad niet alleen een punt, maar ook meteen de kwalificatie voor de volgende ronde. AZ Alkmaar kreeg zo een héél koude douche over zich heen.

Celtic FC 3 - 2 Lille OSC

Celtic FC won vanavond dan wel van Lille OSC, maar de Schotten mogen de Europese shirts voor dit seizoen opbergen. AC Milan en de Noord-Fransen mogen na de jaarwisseling dan weer wel aan de bak.

Overige resultaten:

CSKA Sofia 3 - 1 AS Roma

Young Boys 2 - 1 CFR Cluj

Rapid Wenen 2 - 2 Molde FK

Bayer Leverkusen 4 - 0 Slavia Praag

Hapoel Beer Sheva 1 - 0 OGC Nice

PAOK 0 - 0 Granada

PSV 4 - 0 Omonia Nicosia

Rijeka 2 - 1 AZ Alkmaar

Leicester City 2 - 0 AEK Athene

SC Braga 2 - 0 Zorya

Sparta Praag 0 - 1 AC Milan

Maccabi Tel Aviv 1 - 0 Sivasspor

Ludogorets 1 - 3 LASK

Dinamo Zagreb 3 - 1 CSKA Moskou

Wolfsberger AC 1 - 0 Feyenoord

Slovan Liberec 0 - 0 Rode Ster