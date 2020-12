Leicester is geen eindstation voor Tielemans, maar waar kan hij zich verbeteren? "Hij heeft zijn eigen dromen"

Youri Tielemans is in een paar seizoenen tijd een begrip geworden in het Engelse voetbal, zelfs in het wereldvoetbal. Want u mag zeker zijn dat er weinig topclubs zijn die hem niet in het oog houden. Maar waar moet hij nog naartoe?

"Youri heeft zijn eigen dromen. Hij wil prijzen winnen en die win je doorgaans bij een topclub. Er is veel belangstelling voor hem, maar de vraag is welke clubs voor hem interessant zijn", zegt zijn zaakwaarnemer en begeleider, Peter Smeets, in S/V Magazine. Een terechte vraag, want in de Premier League lijkt hij zich enkel nog bij Liverpool en Manchester City te kunnen verbeteren, maar daar loopt het middenveld al redelijk vol. Al moet men zich ook afvragen wie Tielemans uit de ploeg zou kunnen houden... Het buitenland is ook een optie, in navolging van Romelu Lukaku. Italië en Spanje zijn interessante opties. Zeker de Serie A lijkt weer helemaal op te leven...





