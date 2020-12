Geen akkoord tussen Anderlecht en Luc Nilis over een verlengd verblijf: "Ik heb van deze twee weken genoten"

Luc Nilis zal dan toch niet bij Anderlecht blijven. De Belgische topclub heeft het nieuws via haar officiële website bekendgemaakt. Ze wensen Nilis het allerbeste in zijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging.

Anderlecht en Luc Nilis hebben geen akkoord bereikt over een verlengd verblijf. Karel Van Eetvelt, de CEO van Anderlecht, gaf meer uitleg op de website van Anderlecht. "We deden een concreet voorstel, maar de financiële verwachtingen en de inspanningen die de club kan doen liggen te ver uit elkaar. We willen hem bedanken voor zijn inzet en wensen hem het allerbeste."

Ook Nilis gaf een reactie. "Ik heb van deze twee weken genoten. Ik wil Anderlecht bedanken voor de kans die ik heb gekregen. Ik wens ze alle succes toe voor de rest van het seizoen", aldus de oud-aanvaller.