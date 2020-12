Robinho blijft tegen zware celstraf aankijken, ook in Hoger Beroep

Robinho blijft zijn onschuld uitschreeuwen, maar het gerecht blijft hem beschuldigen van betrokkenheid bij een groepsverkrachting. De Braziliaan riskeert een celstraf van negen jaar.

De Braziliaanse voetballer wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een groepsverkrachting in 2013 in Milaan. Vier jaar later sprak de rechtbank van Milaan een celstraf van negen jaar uit. Robinho ging in beroep en bleef zijn onschuld uitroepen.

De zaak kwam voor in hoger beroep, maar de straf bleef ongewijzigd. Nu kan hij de straf nog aanvechten bij de Italiaanse rechtbank. Onlangs was er nog eens echt voetbalnieuws rond Robinho. De ex-speler van Real Madrid en Manchester City keerde terug naar oude liefde Santos, maar de Braziliaanse club zag af van het contract, net om die vermeende betrokkenheid in die verkrachtingszaak.