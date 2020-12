Daam Foulon over trainingslabeur, coach Pippo Inzaghi en het aanslepen van zijn transfer naar Benevento

Een transfer van Waasland-Beveren naar de Serie A, het is geen alledaagse stap. Maar het is exact wat Daam Foulon afgelopen zomer overkwam. Voetbalkrant.com sprak met de 21-jarige linksachter die voor drie seizoenen tekende bij Benevento, promovendus in de hoogste Italiaanse klasse.

De 21-jarige jeugdinternational maakte afgelopen zomer een droomtransfer. Hij verkaste van Waasland-Beveren naar Benevento. De kleine club, centraal gelegen in de Laars, maakt dit seizoen pas voor het tweede seizoen in de geschiedenis haar opwachting in de Serie A.

Buongiorno, Daam! Hoe verlopen de eerste maanden in Italië?

Foulon: "Heel goed, al is het nu wel iets kouder, zo'n twaalf graden en een zonnetje (lacht). Meteen na mijn aankomst viel het me al op dat bijna iedereen uitsluitend Italiaans spreekt. Ik heb de knop omgedraaid en probeer zoveel mogelijk op te pikken, gelukkig lijkt het wel op Frans. Ik begin alsmaar meer te begrijpen, dus dat komt wel goed."

Hoe ben je eigenlijk bij Benevento beland?

Foulon: "Ik kreeg via mijn makelaar te horen dat zij geïnteresseerd waren. Ik kreeg van Waasland-Beveren de toestemming om te onderhandelen en al vrij snel kwam ik tot een persoonlijk akkoord met Benevento. Het duurde echter nog maanden vooraleer de twee clubs eruit geraakten. Geen gemakkelijke periode voor mij. Gelukkig wist Nicky (Hayen, nvdr.) wat er gaande was. We hebben goed gebabbeld en hij had begrip voor mij situatie."

De stap van Waasland-Beveren naar de Serie A is zeker niet klein. Hoe valt het niveauverschil mee?

Foulon: "Ik heb me voorgenomen om me vanaf mijn eerste dag te tonen hier, maar ik legde me geen druk op wat betreft speelgelegenheid."

Je begon al in zes wedstrijden als basisspeler. Had je dat verwacht?

Foulon: "Moeilijk te zeggen. Ik merkte wel meteen dat ik veel vertrouwen van de coach kreeg. Ik kampte enkele weken met een probleempje aan de kuit, maar dat is gelukkig verleden tijd. Ik ben helemaal hersteld. Vorige week tegen Parma viel ik terug in."

De coach is Filippo Inzaghi. Men zegt vaak dat aanvallende voetballers uitgroeien tot de meest defensieve coaches. Is dat bij Inzaghi het geval?

Foulon: "Sowieso eist hij een compact blok, maar er moet ook gevoetbald worden. Het is ook mijn taak als back om mee op te rukken. Ik vind hem een moderne coach, maar hij eist ook veel op vlak van mentaliteit. In vergelijking met België wordt er vaker en langer getraind. Maar ik moet zeggen dat je dat ritme best snel oppikt."

En is er op tactisch vlak een nieuwe wereld opengegaan voor jou?

Foulon: "Er wordt inderdaad heel veel gewerkt en gehamerd op tactiek. Het is niet zo dat het allemaal gecompliceerder is, maar het neemt een meer prominente rol in gedurende de week. Dat is ook een van de redenen waarom ik voor een Italiaanse club koos. Hier leer je verdedigen, wat gezien mijn positie niet onbelangrijk is (lacht)."

Heb je veel contact met de andere Belgen in de Serie A?

Foulon: "Vorige week speelde ik nog tegen Maxime Busi. Ook Alexis (Saelemaekers, nvdr.) hoor ik regelmatig. Met de andere Belgen blijft dat beperkt tot een kort gesprekje voor of na de match. Met Dries Mertens wisselde ik dan weer van shirt."

