🎥 Hartverwarmend: Argentinië neemt op fraaie wijze afscheid van volksheld Diego Maradona

Diego Maradona stierf twee weken geleden aan een hartstilstand. De voetbalwereld was in diepe rouw, maar ondertussen nam zijn geboorteland op fraaie wijze afscheid met een video op sociale media.

Diego Armando Maradona stierf twee weken geleden op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Het voetbal verloor één van zijn meest iconische spelers ooit. Terwijl Pluisje zich in de harten van de Napoli fans speelde, was hij ook de ster bij de Argentijnse nationale ploeg tijdens de gewonnen wereldbeker van 1986 in Mexico. Zijn dood leidde in zijn thuisland tot drie dagen van nationale rouw, maar vrijdag namen ze op aangrijpende wijze afscheid van hun idool via een video op sociale media.