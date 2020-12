Bayern München laat twee punten liggen bij Union Berlin en de topper in Manchester stelde teleur

Om 18u30 stonden er enkele interessante duels op het programma. Zo ging Bayern München op bezoek bij Union Berlin en was er in Engeland de strijd in Manchester tussen United en City.

Union Berlin - Bayern München

Borussia Dortmund kreeg eerder vandaag al een pak rammel door in eigen huis met 1-5 onderuit te gaan tegen VfB Stuttgart. RB Leipzig won zijn wedstrijd wel. Het was nu aan Bayern München, dat op deze elfde speeldag de verplaatsing maakte naar Union Berlin.

De wedstrijd kon voor Bayern München niet veel slechter beginnen. ‘Der Rekordmeister’ moest na amper vier minuten al tegen een 1-0 achterstand opkijken. Bayern werd volledig verrast door een hoekschop die nog voor de eerste paal werd binnengekopt door Grischa Prömel.

GOAL | De Europees kampioen komt verrassend op achterstand na een hoekschop van Union Berlin! 👀🇩🇪#FCUFCB pic.twitter.com/ZpMwZS8uk3 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 12, 2020

Bayern München had het moeilijk en kon ondanks het vele balbezit niet aan zijn gekende spel toekomen. Union Berlin kraakte, maar brak niet. Tot Coman in minuut 67 de rechterflank van Union kon oprollen. De Franse vleugelspeler versnelde met de bal aan de voet en bracht prima voor. Lewandowski stond goed gepositioneerd en kon zijn dertiende goal van het seizoen maken. 1-1 en Bayern München had nog iets meer dan twintig minuten om op zoek te gaan naar de winnende treffer.

Bayern ging aanvallender spelen en achterin kwam er steeds meer ruimte. Union Berlin kon zo nog enkele keren gevaarlijk uitbreken, maar Endo liet dé kans op 2-1 liggen.

Net voor affluiten had Bayern Munchen nog een uitgelezen mogelijkheid maar zowel Muller, Lewandowski als Sané kwamen niet tot scoren. Union Berlin pakte zo een mooi punt tegen Bayern, dat nu Leipzig naast hen ziet komen in het klassement.

Manchester United - Manchester City

In Engeland stond de topper van Manchester op het programma. Manchester United kreeg het bezoek van Manchester City dat met Kevin De Bruyne aan de aftrap kwam. In het klassement was er voor de wedstrijd slechts één punt verschil tussen beide teams. Het team dat kon aanknopen met de overwinning deed bijgevolg een zéér goede zaak.

De eerste helft kon niet bekoren en leverde geen spektakel op. In een evenwichtige 45 minuten had United de meeste schoten en was het balbezit voor City.

De tweede helft begon slordig met veel balverlies van beide teams. Het werd een tweede helft zonder veel hoogtepunten waarin City het slotkwartier naar zich toe trok. In de laatste minuten waren er nog kansjes voor Bruno Fernandes en Gabriel Jesus maar de goal bleef uit. 0-0 in een teleurstellende 'topper'.