Everton krijgt een financiële boost: hoofdaandeelhouder investeert 270 miljoen euro in de club

Everton begon het seizoen met een goede competitiestart, maar zakte daarna steeds verder weg in de Engelse rangschikking. Het krijgt nu wel goed nieuws, want de club ontvangt een stevige kapitaalsinjectie van zijn hoofdaandeelhouder.

Hoofdaandeelhouder Farhad Moshiri, die al 77% van de aandelen van Everton in handen heeft, staat op het punt extra aandelen ter waarde van 270 miljoen euro bij te kopen. De Iraanse zakenman streek in 2016 neer op de club, daarvoor was hij ook aandeelhouder bij Arsenal. Everton mag zich nu dus opmaken voor een stevige kapitaalsinjectie.

"De investering is enorm welkom op de club. Hierdoor kunnen we de aanpak verstevigen voor de aanhoudende financiële uitdagingen die de coronacrisis met zich meebracht.", verklaart de club in een statement.

Carlo Ancelotti zag deze zomer enkele topspelers zoals James Rodríguez, Abdoulaye Doucouré en Allan overkomen naar zijn club. The Toffees begonnen furieus aan de competite. Ze stonden zelfs even op de leidersplaats, maar daarna deemsterde het steeds verder weg in de rangschikking. Het staat ondertussen op een negende plaats in de Premier League. Zaterdag komt Chelsea op bezoek.