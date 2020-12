Treedt Noors doelpuntenmachine in de voetsporen van zijn vader? Manchester City zoekt aanvallend geweld bij Dortmund

Manchester City heeft onlangs het contract van Pep Guardiola verlengd. De trainer zoekt door het blessureleed in zijn selectie naar nieuw aanvallend geweld. The Citizens lijken nu van plan om het Noors toptalent over te nemen van Borussia Dortmund.

Erling Haaland scoort ook dit seizoen opnieuw aan de lopende band. Hij trof al zeventien keer raak in veertien wedstrijden in alle competities. Elke Europese topclub wil uiteraard het Noorse fenomeen inlijven, maar zijn contract in Duitsland loopt nog tot 2024. Vanaf het seizoen 2021-2022 gaat zijn veelbesproken clausule van start. Clubs kunnen dan de jonge aanvaller voor maar 75 miljoen euro wegplukken. Daarvoor zal het bestuur van Dortmund een veel hoger bedrag op zijn hoofd plakken.

De afgelopen maanden werd Haaland al gelinkt aan een transfer naar Real Madrid en Manchester United, maar volgens The Times mengt nu ook het blauwe kamp uit Manchester zich voor een handtekening van de jonge Noor. Pep Guardiola verlengde onlangs zijn contract bij Manchester City en zoekt naar nieuw aanvallend geweld voor zijn ploeg. Sergio Agüero is momenteel eerste keus in de spits, maar de aanvaller kampt met veel blessureleed. Daarnaast loopt het contract van de 33-jarige Argentijn deze zomer ten einde.

Kevin De Bruyne die Erling Haaland bedient? Het zou zomaar eens kunnen. De club beschikt over voldoende budget en Alf-Inge Haaland, de vader van, speelde tussen 2000 en 2003 voor The Citizens. Toch kan het nog een vermoeiende strijd worden voor Manchester City. Mina Raiola is de makelaar van de spits, maar heeft een moeizame relatie met Pep Guardiola.

Erling Haaland liep begin december een spierblessure op. De spits wordt pas in januari weer op het veld verwacht.