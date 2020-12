📷 Solidariteitsactie van Stad Gent zorgt voor onbewuste extra sneer voor Buffalo's in Ghelamco Arena

De winter van 2020 is er door het coronavirus eentje die we nog nooit meemaakten. En dus proberen diverse steden en gemeenten voor boodschappen van hoop te zorgen. Al heeft dat soms ook een onbewuste, vreemde bijklank.

In Gent is er een solidariteitsactie door de Stad Gent georganiseerd om voor licht te zorgen in moeilijke en koude dagen.

"Help mee om in deze donkere tijd licht en warmte in je buurt te verspreiden. Zo kan Gent stralen als een solidaire stad: Gent overwint(ert)!", klinkt het op de webstek van de stad.

En daar horen uiteraard ook affiches en andere beelden in het straatbeeld bij. Zo kwam het ook ... aan de Ghelamco Arena in het groot.

"Gent overwintert! Deel de vonk!" - een boodschap die gezien de blamage van de Buffalo's in de Europa League (0 op 18) wel onbewust vreemd overkomt.