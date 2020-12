Enkele sleutelmomenten bepaalden #KVKOHL: "Daar gaat voetbal om"

Speelde KV Kortrijk een slechte wedstrijd tegen OH Leuven? Neen, zeker niet. Er was balbezit, er was dominantie in de eerste helft en er waren zelfs een aantal kansen na de pauze. Maar de cijfers vertellen wat anders ...

KV Kortrijk - OH Leuven 0-3. "En toch kon het een andere wedstrijd geweest zijn, want er waren wat sleutelmomenten. Zoals de gemiste kans van Hannes Van Der Bruggen bijvoorbeeld. En we speelden goed, bij de rust was er geen vuiltje aan de hand", aldus Yves Vanderhaeghe.

Efficiëntie

"Maar voetbal gaat om doelpunten maken. Wij helpen hen aan het eerste doelpunt, we verdedigden daar niet goed genoeg. Henry heeft een neus voor goals, maar bij mijn verdedigers was die geur, die neus er helemaal niet. Daarna werd Leuven gevaarlijk in de omschakeling."

"Dat we een spits als Henry missen? Dat is duidelijk, maar het heeft altijd met kwaliteit te maken. Het begint afgezaagd te worden om het over efficiëntie te hebben, maar het is natuurlijk wel zo. Je hebt soms een tikkeltje geluk nodig om te scoren soms, maar je kan dat ook afdwingen."