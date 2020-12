Liverpool opnieuw slachtoffer van een blessure: revelatie twee maanden out met knieprobleem

Liverpool-aanvaller Diogo Jota liep in het Champions League-duel tegen Midtjylland een knieblessure op. De Portugees staat nu een tijdlang aan de kant.

Liverpool pakte deze zomer uit met een geslaagde transfer. Diogo Jota kwam voor 45 miljoen euro over van Wolverhampton Wanderers. In de pikorde van Jürgen Klopp passeerde hij meteen landgenoot Divock Origi. De Portugees was ook van grote waarde voor de Engelse landskampioen. In zeventien wedstrijden wist hij vijf keer te scoren in de Premier League, maar ook in de Champions League vond hij al vier keer de weg naar het doel. Volgens Jürgen Klopp overtreft de 23-jarige aanvaller alle verwachtingen op de club.

Maar in het Champions League-duel van woensdag tegen het Deense Midtjylland werd Diogo Jota met een knieblessure naar de kant gehaald. Jürgen Klopp bevestigd dat hij de komende twee maanden niet op de diensten van zijn nieuwkomer zal kunnen rekenen.

Opnieuw een opdoffer voor The Reds. Zij blijven dit seizoen niet gespaard van blessures en hebben ondertussen een sterke selectie in de lappenmand zitten. Diogo Jota vervoegt Virgil van Dijk, Joe Gomez, Thiago Alcantara, James Milner en Naby Keita in de ziekenboeg.