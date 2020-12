Antwerp én Club Brugge laten het er niet bij en komen beiden met duidelijke actie na racistische uitlating tegen Faris Haroun

Faris Haroun kreeg na de wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge via de sociale media racistische beledigingen naar de kop geslingerd. En dat is een brug te ver, voor Haroun, voor Antwerp en voor Club Brugge.

Haroun liet zich zelf meteen duidelijk uit over de zaak. "Een trieste wereld waarin we leven", aldus de middenvelder van Antwerp.

Klacht tegen onbekenden

De beledigingen met racistische inslag aan zijn adres zijn ook geen dode letter gebleken voor zijn club Antwerp. En ook niet voor de tegenstander, Club Brugge.

Beide ploegen dienen nu klacht in tegen onbekenden. "Deze racistische en discriminerende uitlatingen zijn ontoelaatbaar en op geen enkel moment goed te keuren. Racisme heeft geen plaats. Niet in of buiten het voetbal, niet in de tribunes en niet op sociale media", aldus beide clubs. Ook de Pro League schaart zich volmondig achter de actie.