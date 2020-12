Politie legt lockdownfeestje stil bij profspeler Jupiler Pro League, club beraadt zich over sancties

De politie heeft in coronatijden heel wat werk met het stilleggen van diverse feestjes en bijeenkomsten. Nu zijn ze ook moeten tussenkomen bij een profvoetballer.

De poltie van Oostende heeft zich afgelopen weekend moeten wenden naar een appartement, waar KVO-doelman Fabrice Ondoa een feestje had georganiseerd.

Lockdownfeestje

Het lockdownfeestje werd volgens Het Laatste Nieuws daarop stilgelegd. De club reageerde nog niet, maar beraadt zich over sancties.

Er waren volgens de krant een aantal schaarsgeklede dames betrokken in het verhaal. Ondoa zit bij Oostende in de B-kern, de club had in de A-kern nog geen enkele coronabesmetting.