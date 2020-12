Vincent Kompany blikt terug naar Genk en vooruit naar Oostende: "Referentiematch? Zo snel ben ik ook niet tevreden"

Vincent Kompany zag vrijdagavond zijn Anderlecht winnen van toenmalig leider KRC Genk. En dus is de vraag of dat de referentiematch was en hoe het nu verder gaat evolueren tegen Oostende en de komende wedstrijden.

"We hebben nog al goede wedstrijden gespeeld, dus of de match tegen Genk een referentiematch was? We koppelden deze keer wél resultaat aan ons goed spel", aldus Kompany op een persconferentie voorafgaand aan het duel tegen Oostende. Oostende gevaarlijke ploeg "Maar we scoorden geen drie-vier keer. Daar wil ik naartoe, zo snel ben ik nu ook weer niet tevreden", gaf de coach van Anderlecht aan. En dus moet er ook tegen Oostende een resultaat volgen en dat wordt niet makkelijk: "Ze spelen met misschien wel de grootste intensiteit van de hele Jupiler Pro League. Het is een gevaarlijke ploeg, het wordt mijn taak om iedereen daarvan te doordringen dat we hetzelfde als tegen Genk zullen moeten brengen."





Volg Anderlecht - KV Oostende live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (15/12).