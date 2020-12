Voorzitter zet Cercle-coach Paul Clement (voorlopig) uit de wind: "Hij behoudt ons vertrouwen"

Wat is er aan de hand met Cercle Brugge? De Vereniging speelde in het begin van het seizoen fris voetbal, maar leed zaterdag tegen Oostende alweer de tiende nederlaag van het seizoen. Coach Paul Clement ligt vooralsnog niet onder vuur.

De balans oogt erg somber: 3 op 21. Cercle-voorzitter Vincent Goemaere zet zijn coach in HLN uit de wind. "Hij heeft het maandenlang erg goed gedaan met deze spelers, hij behoudt onze steun. Het kan niet zijn dat die goede prestaties toevalstreffers waren. We zijn ervan overtuigd dat we de situatie met deze spelers kunnen omkeren."

Ook zaterdag liep het mis tegen KV Oostende. Het gebrek aan grinta is voor velen de oorzaak van de mindere resultaten van Cercle. "Als voorzitter wil ik altijd 90 minuten bezieling, inzet en grinta zien. De sportieve analyse laat ik aan andere mensen. Ik weet dat de technische staf en Carlos Avina keihard werken om het tij te keren", besluit Vincent Goemaere.