Van der Elst en Verheyen gaan in op communicatie Leko over Beiranvand: "Wat Leko zegt, is toch wel een probleem"

Over Alireza Beiranvand is het laatste woord nog niet gezegd. Over de communicatie van Ivan Leko over zijn doelman evenmin. De trainer van Antwerp had het na de partij tegen Club over een 'verkeerde keuze' om hem onder de lat te zetten.

Waarmee de Kroaat meteen ook aangaf dat hij de Iraniër geen goede partij vond spelen. Franky van der Elst kon zich niet vinden in de verklaringen van Leko op de persconferentie achteraf. "Ik vind het een rare uitleg", stelt Van der Elst in Extra Time. "Hij zegt: de nummer één, Butez, was top en met de andere hebben we gegokt. Als je zo overtuigd bent van je eerste doelman, moet je hem laten staan. Ook na een fout." Is vasthouden aan die eerste keeper inderdaad niet beter om de rust in de tent te bewaren? "Als je veel goals binnen krijgt, begin je al eens te denken: zou ik niet beter wisselen? Vooral als er niet veel verschil zit tussen de twee keepers", redeneert Gert Verheyen. Nog niet afschrijven Van der Elst blijft alleszins bij zijn standpunt. "Wat Leko zegt, is toch wel een probleem." Ook Verheyen is van mening dat het veel te vroeg is om Beiranvand af te schrijven. "Ik vond het geen prestatie van hem om te zeggen: die kunnen we nooit meer gebruiken. Dat vind ik niet."