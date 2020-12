KRC Genk beloont 16-jarig jeugdproduct met een profcontract: ondertussen al de achtste speler uit het geboortejaar 2004 met een eerste contract bij de Limburgers

KRC Genk heeft donderdag het 16-jarige jeugdproduct Dario Cutillas-Carpe een contract gegeven. De spits is afkomstig uit het geboortejaar 2004, eerder gingen al zeven leeftijdsgenoten hem voor bij de Limburgers. De club gelooft dus in hun jeugdopleiding, de lichting 2004 in het bijzonder.

KRC Genk heeft donderdagmiddag opnieuw een jong talent vastgelegd. Deze keer ontving de 16-jarige Dario Cutillas-Carpe een vast contract bij de Limburgers. De youngster is volgens de club een spits die zonder moeite de weg naar het doel weet te vinden. Het voorbije seizoen toonde de aanvaller al op een jonge leeftijd zijn kwaliteiten bij de beloften. Het is ondertussen al het achtste jeugdproduct uit het geboortejaar 2004 dat een profcontract ontvangt van KRC Genk. Eerder deze maand ontving flankaanvaller Nolan Martens deze eer. Daarvoor gingen Raf Smekens, Kamiel Van De Perre, Bilal El Khannous, Maarten Swerts en Sekou Diawara hem voor. Ook Pierre Dwomoh is afkomstig uit deze generatie. Het toptalent maakt sinds dit seizoen deel uit van de A-kern.