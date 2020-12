Roman Yaremchuk op het punt zich in de Gentse geschiedenisboeken te knallen

Roman Yaremchuk zijn kanon draait ondanks een moeilijk seizoensbegin weer op volle toeren. Met zijn 49ste doelpunt in Gentse loondienst nadert hij tot op acht doelpunten van het clubrecord sinds 1980.

Is KAA Gent herboren onder Hein Vanhaezebrouck? Het won woensdagavond met 3-0 van Waasland-Beveren. Het schuift in de rangschikking op naar een tiende plaats en nadert tot op twee punten van rechtstreekse concurrenten voor Play-Off 1 Antwerp en Standard. Roman Yaremchuk stond opnieuw aan het kanon. De aanvaller komt nu zeer dicht op de eerste plaats in de topschutterlijst van KAA Gent sinds 1980.

Roman Yaremchuk tekende in 2017 een contract bij KAA Gent en ontpopte zich tot een cruciale sluipschutter van het team. Dit jaar kende hij een moeilijk seizoensbegin en ging de aanvaller zelfs stevig in de clinch met (ex-) trainer László Bölöni. De Oekraïner had openlijk op een persconferentie kritiek over de aanpak van zijn inmiddels ontslagen coach. De topschutter had zijn zinnen gezet op een vertrek uit de Ghelamco Arena, maar bleef toch.

Onder Hein Vanhaezebrouck zegt hij zijn beste vorm te kunnen bereiken. Woensdagavond scoorde hij al zijn negenste doelpunt in de competitie. Daarmee staat Yaremchuk op het punt om zich in de Gentse geschiedenisboeken te schieten. Met zijn 49 doelpunten voor de club nadert hij op de eerste plaats van de topschutterslijst van KAA Gent sinds 1980. Nog acht doelpunten zijn nodig om het clubrecord te evenaren, maar hij wordt wel op de hielen gezeten door ... Laurent Depoitre. Een onderlinge concurrentiestrijd om als eerste die mijlpaal te bereiken!