Opvallend: Beñat San José wordt genoemd als nieuwe bondscoach van Zuid-Amerikaans land

Vertrekt Beñat San José bij Eupen? De kans bestaat, want de Spanjaard is één van de kandidaten om bondscoach te worden van Chili. Voorlopig is Reinaldo Rueda nog de bondscoach van Chili, maar de resultaten vallen tegen.

Beñat San José doet het goed bij Eupen en het zorgt voor interesse uit het buitenland. Zo zou de Spanjaard zelfs de kans krijgen om bondscoach te worden van Chili. Volgens L'Avenir is hij één van de kandidaten om Reinaldo Rueda op te volgen. Rueda is nog niet weg bij Chili, maar er gaan meer en meer stemmen op dat hij binnenkort zal moeten vertrekken na de slechte resultaten. Beñat San José was in het verleden al in Chili actief bij Antofagasta en CD Universidad Católica.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Oostende - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:15.