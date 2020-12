Ongezien: speler houdt tijdens de wedstrijd zijn mondmasker op

Een ongezien beeld in de Amerikaanse Champions League waar een speler 76 minuten op het veld stond en de hele tijd mét mondmasker wist te spelen. Een tendens die we vanaf nu vaker gaan terugzien?

In de Amerikaanse Champions League maakten we op een zéér speciale manier kennis met de aanvoerder van CD Olimpia. Jerry Bengtson hield in de wedstrijd tegen Montreal Impact zijn mondmasker op.

Honduras international and Club Olimpia captain Jerry Bengtson is believed to have become the first player to wear a mask during competitive action. https://t.co/y8E2i88fvH pic.twitter.com/5PRthOWg3l — Football Lab (@footblab) December 17, 2020

De clubdokter gaf in de Hondurese krant Diez uitleg bij de keuze voor het mondmasker bij de 33-jarige Hondurees. “De speler wil geen besmettingsbron worden voor zijn familie. Hij wil het zelf zo, er is geen protocol dat hem vraagt een mondmasker te dragen. Het gaat om een gewoon nylon masker voor sporters, dat ook gebruikt wordt door wielrenners en langeafstandslopers. Het masker is oncomfortabel en iets waar je aan moet wennen, want zodra de speler geagiteerd of moe is, zal hij meer lucht nodig hebben. Daarom spelen de meesten liever zonder".

Het mondmasker bracht alleszins geen ongeluk want over twee wedstrijden slaagde Jerry Bengtson er met zijn club in om Montreal Impact uit te schakelen.