Hoe doen de 10 duurste uitgaande transfers uit de JPL van 2020 het?

België wordt alsmaar meer een transitland voor voetbaltalenten. Ook afgelopen zomer vertrokken heel wat spelers naar het buitenland. Voetbalkrant.com zocht uit hoe de tien duurste transfers het ervan afbrengen bij hun nieuwe clubs. Opvallend: Nurio Fortuna is de enige die in België bleef.

1. Jonathan David (OSC Lille, 27 miljoen*)

Ivan De Witte haalde het onderste uit de kan om de Canadees te laten vertrekken naar Lille. Bij de Noord-Franse ploeg speelt David vrijwel altijd, maar het duurde tot 22 november vooraleer hij voor het eerst de netten deed trillen in de competitie. Blijft met twee doelpunten vooralsnog onder de (torenhoge) verwachtingen bij de verrassende leider in de Ligue 1.

2. Jérémy Doku (Rennes, 26 miljoen)

Vlak voor het verstrijken van de mercato verkaste de Rode Duivel naar Stade Rennes. Het leverde Anderlecht broodnodige miljoenen op. Sinds zijn komst wisselt de 18-jarige sneltrein basisplaatsen met invalbeurten af. Eerder deze week was hij tegen Marseille goed voor zijn eerste assist in Franse loondienst.

3. Terem Moffi (Lorient, 8 miljoen)

De 21-jarige Nigeriaan deed in zijn korte passage bij KV Kortrijk danig van zich spreken. Lorient, een Franse laagvlieger, had liefst acht miljoen veil voor de bonkige spits. Was in zijn debuutmatch meteen goed voor een doelpunt en een assist, waarna de motor compleet stokte. Belandde op de bank, maar mocht eerder deze week in de basis starten tegen PSG.

4. Maxime Busi (Parma, 7.5 miljoen)

De rechtsachter werd bij Charleroi weggeplukt. Kwam in Italië aan met een blessure, die hem een maand aan de kant hield. Kwam nog niet verder dan twee basisplaatsen en evenveel invalbeurten.

5. Nurio Fortuna (AA Gent, 6 miljoen)

AA Gent haalde de portefeuille boven om de linksachter weg te plukken bij Charleroi. Kwam na zijn knieblessure meteen in het elftal van de Buffalo's, maar de Angolees deelde mee in de malaise. Lijkt de laatste weken alsmaar te groeien in zijn nieuwe rol als centrale verdediger.

6. Mergim Vojvoda (Torino, 5.5 miljoen)

De Kosovaar leek Standard te gaan verlaten voor Atalanta, maar in extremis werd Torino zijn nieuwe club. De rechtsachter knokte zich meteen in de ploeg in Turijn. Na een lichte blessure dapanneerde de ex-speler van Moeskroen de voorbije twee weken als linkermiddenvelder.

7. Kemar Roofe (Rangers, 5 miljoen)

Steven Gerrard was in de wolken dat hij met Kemar Roofe erbij zijn zin kreeg. De spits kon niet overtuigen bij Anderlecht, maar vindt duidelijk zijn draai bij de Schotse koploper. Met zes competitiedoelpunten doet hij het erg goed. Deed in het Europa Leagueduel tegen Standard de monden openvallen met een weergaloos doelpunt vanop de eigen speelhelft.

8. Ianis Hagi (Rangers, 3.5 miljoen)

Le but de Kemar Roofe vs. le Standard de Liège... Le prix Puskás de 2020 ?🙌🏼⚽️☄️☄️☄️ pic.twitter.com/pf08Ddi8ci — Max Maillots (@_MaxMaillots) October 28, 2020

Na een geslaagde uitleenbeurt lichtte Rangers de aankoopoptie voor Ianis Hagi. De tweevoetige Roemeense spelmaker strooit ook dit seizoen met de passes in Ibrox Park. Pas woensdag leed Rangers een eerste nederlaag van het seizoen. St. Mirren was in de League Cup met 3-2 te sterk voor Rangers, waar Hagi inviel.

Binnenkort komen Roofe en Hagi voor een tweede keer dit seizoen op Belgische bodem voetballen. In februari neemt Rangers het immers op tegen Antwerp in de zestiende finales van de Europa League.

Na de uitleenbeurt nam AC Milaan het Belgische talent definitief over. Is uitgegroeid tot een vaste waarde bij de Milanezen, veelal als rechtsbuiten. Scoorde een keer voor de fiere en verrassende leider in de Serie A.

10. Edon Zhegrova (Basel, 3 miljoen)

De 21-jarige Kosovaarse flankaanvaller kon nooit doorbreken bij Racing Genk, hoewel iedereen zag dat Zhegrova bulkte van het talent. Basel, dat hem voorheen ook al huurde, telde drie miljoen neer om Zhegrova weg te plukken uit de Luminus Arena. Zhegrova scoorde tot dusver amper een keer en is een vaste waarde bij Basel, dat aan een tegenvallend seizoen bezig is. Het staat op een derde plaats, op vijf punten van leider Young Boys.

* bron: Transfermarkt.com