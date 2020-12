Manchester United komt opnieuw op achterstand in de Premier League, maar boekt wel tiende uitoverwinning op rij tegen Sheffield United

Donderdagavond stonden Sheffield United en Manchester United tegenover elkaar in de Premier League. De bezoekers haalden het met 2-3 dankzij twee doelpunten van Rashford en één doelpunt van Anthony Martial.

De wedstrijd begon zeer slecht voor Manchester United, want net zoals in de vorige uitwedstrijden kwamen ze op achterstand. Dean Henderson, die de voorkeur kreeg op David de Gea, ging in de fout en McGoldrick profiteerde om de score te openen.

Manchester United kreeg daarna eerste weinig bij elkaar gespeeld, maar ze kwamen wel op gelijke hoogte dankzij een mooie actie van Rashford. Enkele minuten later hadden de achterstand al helemaal omgezet in een voorsprong dankzij een mooie combinatie tussen Pogba en Martial. De laatstgenoemde kon scoren.

Rashford leek in de tweede helft de wedstrijd dood te maken met de 1-3, maar in het slot maakte McGoldrick het nog even spannend met zijn tweede van de avond. Het kwam echter te laat en zo heeft Manchester United haar tiende uitoverwinning op rij geboekt. De club staat nu op de zesde plaats in het klassement. Sheffield United blijft moederziel alleen laatste met slechts één punt.