Gillet excuseert zich bij Anderlecht-fans: "Ik weet hoe ze zich nu voelen"

Als er vrijdag uitblinkers gezocht moesten worden in Charleroi-Anderlecht dan was het toch in het defensieve compartiment. Guillaume Gillet was misschien wel de beste op het veld. Hij organiseerde en pakte ballen af dat het een lieve lust was.

Gillet is geëvolueerd naar een echte defensieve middenvelder, terwijl hij zich vroeger meer offensief mocht uitleven. "Dat is wat de coach van me vraagt en dat stoort me niet. Ik doe dat wel graag: communiceren en de duels aangaan", vertelde hij na de match. Toch zat hij met een dubbel gevoel na de late winst. De vreugde was enorm, maar zijn verleden bij Anderlecht speelt toch nog altijd mee. "Ik excuseer me bij de fans van Anderlecht. Ik heb altijd een goeie band met hen gehad en ik kan me voorstellen dat ze zich nu niet zo gelukkig voelen. Ik ben ook altijd fan geweest en zou hetzelfde gevoel hebben. Maar nu draag ik het shirt van Charleroi en geniet ik van deze zege." Charleroi heeft zijn herfstdip helemaal achter de rug. "Onze eerste maanden waren geen toeval, dat wist ik. We zijn altijd solidair gebleven. En nu tegen Antwerp het jaar in schoonheid afsluiten..."