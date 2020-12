Joakim Maehle flirt met transfer, maar: "Niets dan lof voor zijn focus"

De 23-jarige Deen is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste weken in Genkse loondienst. Begin oktober nog liep zijn transfer naar Olympique Marseille last minute spaak. Deze keer is het Atalanta, dat overwintert in de Champions League, dat voluit gaat voor de rechtsachter van de Limburgers.

John van den Brom had het erover tijdens zijn wekelijkse persbabbel. "Natuurlijk ben je als speler met je eigen toekomst bezig", tekende HBVL op. "Ik heb niets dan lof voor de focus waarmee Joakim traint en speelt. Hij gaat daar erg goed mee om. Op zijn houding valt niets aan te merken." Racing Genk anticipeert uiteraard al op een vertrek van de 23-jarige Deense international. "Als Joakim vertrekt, komt er iemand bij op zijn positie." "We voelen ons allemaal goed in de huidige manier van spelen (3-4-3, nvdr.), dus moeten we verschillende opties blijven openhouden." Munoz zou een vervanger kunnen zijn voor Maehle, maar de Colombiaan doet het verrassend goed centraal in de defensie.