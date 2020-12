Standard moet zich herpakken tegen Moeskroen en probeert dat zonder Muleka en Joachim - neef van Mehdi - Carcela

Standard gaat zondagavond op Sclessin op zoek naar de overwinning tegen Moeskroen.

Al enkele weken kan Standard zijn supporters niet meer charmeren. Uitleg geven doet het enkel via communiqués. Zondag staat een Waalse derby op het programma en ontvangen de Rouches Moeskroen, dat sinds de komst van Jorge Simao in een goede periode zit.

Geen plaats voor onderschatting

Zo behaalde Moeskroen in zijn vorige wedstrijd nog een gelijkspel. Ondanks zijn positie - Moeskroen staat nog altijd op de voorlaatste plek in de rangschikking - is ook voor deze opdracht onderschatting dus uit den boze voor Standard.

Philippe Montanier moet het in deze ontmoeting stellen zonder Tapsoba, Pavlovic en Muleka. Shamir maakt geen deel uit van de selectie, net als Sylvestre, Boljevic en Joachim Carcela.