Tegen Charleroi kon Nmecha het verschil niet maken: "Veel druk op zijn schouders"

De laatste weken was het Lukas Nmecha die Anderlecht op sleeptouw nam met enkele belangrijke goals. Tegen Charleroi zweeg het kanon van de 22-jarige Duitse huurling, al stond hij een keer oog in oog met Nicolas Penneteau.

Voor goals kijkt men bij Anderlecht allemaal in de richting van Lukas Nmecha. De Duitser scoorde vijf keer in de vorige vijf wedstrijden, maar tegen Charleroi lukte het niet. "Lukas blijft ook gewoon een jonge speler. Eentje die wel heel wat druk op zijn schouders heeft", gaf Vincent Kompany aan na afloop van de zure nederlaag tegen de Carolo's.

"Het was vrijdag op collectief vlak heel wat minder, waardoor ook Nmecha onvermijdelijk minder in zijn spel kan komen. Hij was dan wel niet zo beslissend als de voorbije weken, ik vind wel dat hij hard gevochten heeft voor het team", aldus de T1 van Anderlecht. "Het seizoen is nog lang en ik maak me helemaal geen zorgen over hem."