Vanderhaeghe ziet na overwinning op Standard ook een stunt tegen Racing Genk wel zitten: "Waarom niet?"

KV Kortrijk kon deze week verrassen door de drie punten thuis te houden tegen een mak Standard. Het geeft de Kerels alleszins meer ademruimte aangezien ze zaterdagavond naar Genk trekken. Al gelooft Kortrijk-coach Yves Vanderhaeghe wel in de kansen van zijn ploeg.

"Waarom zouden we niet kunnen hopen op een verrassing?", vraagt Vanderhaeghe zich luidop af. "We kunnen met een gerust gevoel naar Genk afreizen omdat we deze week drie punten hebben gepakt tegen Standard. De groep heeft nu wat ademruimte en extra vertrouwen gekregen", klinkt het.

Racing Genk zag hun midweekwedstrijd tegen Eupen uitgesteld omdat er bij Eupen een corona-uitbraak is. Voor KV Kortrijk volgen de matchen elkaar in een hoger sneltempo op. "We moeten nog twee keer spelen voor Nieuwjaar en de kalender is extra zwaar met net Standard te hebben gehad an den tegen Genk en Gent te moeten spelen. Maar als we nu niet kunnen verrassen, kunnen we het altijd nog tegen Gent probere nop tweede kerstdag", vertelt Vanderhaeghe.