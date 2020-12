Het is gebeurd: eerste speler van 2004 maakt minuten in de Jupiler Pro League

Kristian Arnstad van Anderlecht is niet langer de jongste speler die minuten maakte in de Jupiler Pro League. Pierre Dwomoh nam de fakkel over van het Noorse talent.

Op een leeftijd van 16 jaar, 5 maanden en 28 dagen maakte Pierre Dwomoh zaterdag zijn professioneel debuut. De centrale middenvelder van KRC Genk viel in tijdens de 2-0 zege tegen KV Kortrijk. Dwomoh is niet alleen de speler die dit seizoen op de jongste leeftijd minuten maakte in de Jupiler Pro League. Hij is ook de eerste speler van het jaar 2004 die in eerste klasse A in actie komt. In 1B is Mathis Servais de jongste speler. Hij debuteerde met Club NXT tegen Westerlo op een leeftijd van 16 jaar en 18 dagen.