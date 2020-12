🎥 Jérémy Doku slingert door verdediging en toont zich opnieuw als aangever bij Rennes

Jérémy Doku kende een langzame start in Frankrijk maar is ondertussen goed bezig bij Rennes. De Rode Duivel gaf eender deze week al een assist in de topper tegen Marseille. Zondag deed hij dat opnieuw in het gewonnen duel tegen Lorient.

In de Ligue 1 trok het Rennes van Jérémy Doku op verplaatsing naar Lorient. De Rode Duivel stond opnieuw de volledige wedstrijd tussen de lijnen en zette zijn ploeg met een assist op weg naar een dubbele voorsprong. Een typische actie van zoals we hem nog kennen uit zijn periode bij Anderlecht. Vinnig, en slingerend voorbij zijn verdediger bereikte hij Benjamin Bourigeaud die van dichtbij het leer tegen de touwen knalde. Daarvoor opende Damien Da Silva de score voor de bezoekers. Een kwartier voor tijd zette Martin Terrier de 0-3 eindstand op het bord. In de Franse competitie klimt Rennes ondertussen naar een vierde plaats. Het gaat plots vlot voor Doku. De vinnige flankaanvaller gaf dus net zijn tweede assist van het seizoen. Eender deze week zette hij voor het eerst iemand op weg naar een doelpunt in de match tegen Marseille. Het jeugdproduct van Anderlecht zal woensdag ongetwijfeld hopen om zijn statistieken verder op te krikken in het thuisduel tegen Metz, de nummer tien in het klassement. Bourigeaud X Doku c’est la 5G pic.twitter.com/RGfM6OMmsT — Le Twittos Du SRFC (@xzregy) December 20, 2020