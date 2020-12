Genk dankt Gent: Limburgers niet aan de leiding maar toch herfstkampioen

Door de zege van KRC Genk tegen Kortrijk zaterdag en de nederlaag van Club Brugge een dag later zijn de Limburgers alsnog herfstkampioen. Bizar, aangezien ze niet aan de leiding staan...

Ondanks de nederlaag van Club Brugge tegen KAA Gent blijft blauw-zwart aan de leiding na 18 speeldagen. Racing Genk achtervolgt op twee punten, maar mag zich toch herfstkampioen noemen.

De punten van de midweekspeeldag, speeldag 18, komen namelijk niet in aanmerking voor het aanduiden van de herfstkampioen, want speeldag 18 valt in de terugronde. De punten van dit weekend, speeldag 17, wel, want het gaat om de heenronde.

Het klassement na 17 speeldagen ziet er dus zo uit:

1. Racing Genk: 34 punten

2. Club Brugge: 33 punten

...