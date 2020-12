Deze speler miste in vijf seizoenen nog geen enkele wedstrijd en speelde zo al 171 competitiewedstrijden op rij

Sommige spelers zijn gevoeliger voor een blessure dan anderen. Inaki Williams is één van de gelukkige en kreeg de voorbije vijf seizoenen niet te maken met een zware blessure of een schorsing.

In vijf seizoenen moest Iñaki Williams nog geen enkele wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Dit wil zeggen dat hij in 171 wedstrijden op rij in actie kwam. De laatste wedstrijd die hij wél miste, dateert al van april 2016. De 26-jarige Spanjaard is een speler waar je als coach op kan rekenen.

Iñaki Williams is een aanvaller die al sinds juli 2015 uitkomt voor Atletic Bilbao. De snelle spits was dit seizoen goed voor 2 goals en 2 assists in 14 La Liga-wedstrijden. Afgelopen seizoen stond Iñaki Williams nog in de belangstelling van Manchester United. De geruchten deden de ronde dat United de opstapclausule van 88 miljoen euro voor Williams zou willen betalen. Tot een overgang kwam het echter niet.