🎥 Thibaut Courtois wint op bezoek bij Eibar en komt mee aan de leiding in La Liga, Franse clash tussen Lille en PSG eindigt op een scoreloos gelijkspel

Zondagavond werden er in Europa nog enkele belangrijke wedstrijden uitgevochten. Real Madrid won met het kleinste verschil op bezoek bij Eibar en komt nu mee aan de leiding met stadsrivaal Atlético Madrid. De Franse clash tussen OSC Lille en PSG werd een flauw duel.

Eibar 1-3 Real Madrid

De opdracht voor Real was simpel. Om de aansluiting met Atlético Madrid niet te missen moest er gewonnen worden op het veld van Eibar. Toch een lastige opgave, de nummer veertien uit La Liga was al vijf wedstrijden op rij ongeslagen.

Bij de eerste doelpoging van de Madrilenen was het meteen prijs. Rodrygo speelde Karim Benzema vrij. De Fransman haalde de bal mooi uit de lucht en bracht zijn ploeg op voorsprong. Kort daarna verdubbelde Luka Modric de score met een pegel.

Na een kwartier spelen leek Zinedine Zidane de schaapjes al op het droge te hebben. Maar plots pakte Kike uit met een geweldig afstandsschot. Thibaut Courtois was kansloos op de poging van de 31-jarige aanvaller. Toch zat er geen ommekeer in. Diep in de toegevoegde tijd schoot Lucas Vazquez de 1-3 eindstand op het bord. Karim Benzema was met een doelpunt en twee assists opnieuw van goudwaarde voor de Spaanse landskampioen.

Real Madrid blijft dankzij deze nieuwe driepunter ademen in de nek van stadsrivaal Atlético Madrid. Het komt nu mee aan de leiding in La Liga, al heeft Atlético nog twee wedstrijden te goed.

Lazio 2-0 Napoli

Napoli beleefde vorige week een nachtmerrie. Het verloor niet alleen de topper tegen Inter Milaan, het zag ook Rode Duivel Dries Mertens uitvallen met een enkelblessure. Ook op bezoek in de Italiaanse hoofdstad konden de Napolitanen geen vuist maken.

Ciro Immobile bracht de thuisploeg al na negen minuten op voorsprong. De Italiaan steeg boven alles en iedereen uit en kopte de bal heerlijk tegen de touwen. Vlak na rust verdubbelde Luis Alberto de score. Nadien brak de veer bij Napoli dat in de rangschikking verder wegzakt naar plaats vijf.

OSC Lille 0-0 PSG

De landskampioen nam het op tegen leider OSC Lille. Jonathan David (ex-Gent) viel pas op het uur in bij de thuisploeg, bij PSG geen Neymar. De Braziliaan viel met een enkelblessure uit na een horrortackle van Olympique Lyon-middenvelder Thiago Mendes.

De topper van het weekend in Frankrijk werd uiteindelijk een flauwe wedstrijd. Het werd een scoreloos gelijkspel. Paris-Saint Germain staat pas derde in de rangschikking. OSC Lille blijft de onbetwiste nummer één in de Ligue 1. Het moet die eer wel delen met het Lyon van Rode Duivel Jason Denayer.