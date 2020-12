Anderlecht heeft probleem op posities waar ze overvloed dachten te hebben: spelers uit vorm, tactisch te weinig en niet op hun plaats

Anderlecht dacht dat zijn kern uitgebalanceerd was bij het begin van het seizoen, maar op de flanken zitten ze stilaan in de problemen. De jongens die gekomen zijn, kunnen de verwachtingen immers niet inlossen.

Anderlecht had begin dit seizoen Jérémy Doku, Francis Amuzu, Anouar Ait El Hadj, Zakaria Bakkali, Mustapha Bundu, Yari Verschaeren, Percy Tau en Paul Mukairu voor twee posities. Ruim voldoende, werd er gezegd. Maar intussen komt er enkel nog gevaar van de kant van Amuzu en sporadisch van Mukairu.

Tactisch ongeschoold

Het vertrek van Jérémy Doku was natuurlijk niet ingecalculeerd, maar met Bundu hadden ze een andere creatieveling binnengehaald die naast techniek en snelheid ook nog over kracht beschikte. Het is intussen duidelijk geworden dat de Sierra Leonese aanvaller nog wat werk voor de boeg heeft om de verwachtingen in te lossen.

Paul Mukairu is dan weer de onberekenbare factor. Momenteel heeft hij een basisplaats, maar zijn gebrek aan scholing wordt steeds meer duidelijk. Mukairu speelt op instinct en heeft het moeilijk met de tactische regels van Kompany. Daarbij komt dat hij in veel situaties nog de verkeerde keuze maakt en de afgelopen wedstrijden amper gevaarlijk kon zijn.

Geen wingers

Bakkali is intussen ook afgeschreven en Ait El Hadj is een centrale middenvelder. Hij lijkt de lichaamsbouw en techniek voor een winger te hebben, maar is niet gewend van tegen de lijn te spelen. Net als de nu geblesseerde Verschaeren eigenlijk. Beiden verliezen ze een groot deel van hun mogelijkheden als ze op de flank moeten staan.

Tau wil dan weer liever centraal spelen en momenteel is hij de eerste keuze als 'tien'. Eigenlijk is Amuzu de enige winger in vorm die nog overblijft. Nu gaat u zeggen dat hij geen statistieken kan voorleggen, maar afgelopen weekend had hij twee assists kunnen hebben als de spelers voor doel hadden afgewerkt. Bij Anderlecht hopen ze dat als hij er eentje maakt, de trein vertrokken is. Het zal ook moeten, gezien de vorm van de andere flankspelers...