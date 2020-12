Apart: ambitieuze Belgische club haalt vader (met Eredivisie-ervaring) én zoon samen in huis

Apart: ambitieuze Belgische club haalt vader (met Eredivisie-ervaring) Γ©n zoon samen in huis

Ook in deze fase van de competitie worden er nog transfers gedaan, zoveel is duidelijk. En daarbij is de ambitie zoals steeds steil.

Het is niet anders bij Lokeren-Temse, waar ze nu al aan de kern voor 2021 sleutelen met oog op een goed seizoenseinde in Tweede Amateurklasse. πŸ‘€ #TRANSFER | 𝐌𝐒𝐭𝐜𝐑𝐞π₯π₯ πƒπž 𝐍𝐨𝐨𝐒𝐣𝐞𝐫 (𝟐𝟎) 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞𝐫𝐀𝐭 𝐒𝐂 π‹π¨π€πžπ«πžπ§-π“πžπ¦π¬πž! βšͺ️⚫️🟑



✌️ Zijn vader Dennis - ex-aanvaller in de Eredivisie - komt eveneens over om occasioneel onze spitsen te trainen.



πŸ”— MEER INFO | https://t.co/Cd4u8fRFEy pic.twitter.com/5zrfN1GUeh — SC Lokeren - Temse (@KSCLokeren) December 21, 2020 Met Mitchel De Nooijer hebben ze alvast een 20-jarige centrale verdediger in huis gehaald om de rangen te versterken. Hij was transfervrij sinds zijn kortstondig avontuur bij het failliete Roeselare. Ook vader Dennis De Nooijer komt over, hij zal occassioneel de spitsen trainen bij de club. Beiden werkten bij Roeselare ook al samen met Karel Fraeye.