Internationalisering zet zich verder: opnieuw Belgische traditieclub in buitenlandse handen

De internationalisering van het voetbal is al lang niet nieuw. Diverse clubs in België zijn in buitenlandse handen, daar komt er nu opnieuw eentje bij.

Na onder meer buitenlandse investeerders bij Beerschot, Union, OH Leuven, KV Oostende, KV Kortrijk of Lommel is er nu opnieuw een ploeg in buitenlandse handen.

Sterke financiële schouders

Ook Patro Eisden is nu namelijk in Engelse handen. De Engelse ontwikkelaar Derrick Devonport heeft de club overgenomen.

"Belangrijk was om sterke financiële schouders te vinden in het post-corona tijdperk. De volgende jaren zal er door sportief verantwoordelijke Stijn Stijnen verder kunnen gewerkt worden naar een fulltime professionele club en op het reeds ingeslagen pad van succes van de voorbije twee jaar", aldus de club in een persbericht.